З початку року на Харківщини потонули 33 людини

Харків. 14 червня. УНІАН. З початку 2010 року на водоймах Харківської області потонули 33 особи, з них - троє дітей.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій.

За даними МНС, особи 6 утоплеників встановити не вдалося. Серед загиблих троє перебували в стані алкогольного сп’яніння, двоє загинули через необережне поводження на воді.

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації нагадує про правила поводження на воді і закликає громадян дотримуватися їх під час купання.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на Харківщині потонуло 9 осіб, в тому числі – однорічна дитина. 13 червня в селі Новобогданове Барвінківського району у місцевому ставку було знайдено тіло дитини, хлопчика 2009 р.н. За словами матері, вони з сім’єю приїхали зі Слав’янська Донецької області до своєї бабусі на відпочинок. Відпочивали з ночівлею на ставку, коли раптом вночі звернули увагу на відсутність їхньої дитини. Батьки кинулись шукати дитину і знайшли її в ставку біля берега. Батьки негайно доставили хлопчика до Ізюмської ЦРЛ, але лікарі лише констатували смерть.