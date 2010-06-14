УНП вимагає покарати Кернеса

Харків. 14 червня. УНІАН. Українська народна партія вимагає від Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу проти виконуючого обов’язки мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА за злочини проти довкілля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«За незаконну вирубку дерев у центральному парку Харкова ім. Горького має відповідати не громадськість, а в.о. мера Харкова та всі причетні до цього посадовці у відповідності до статті 236 Кримінального кодексу - «за порушення правил екологічної безпеки», - заявив, зокрема, правозахисник, член правління УНП Степан ХМАРА.

Він нагадав, що «документ, необхідний при вирубуванні зелених насаджень, - спеціальний ордер Держекоінспекції - ніхто не пред`явив громадськості».

Від імені УНП С.ХМАРА закликав владу та правоохоронців «негайно звільнити всіх захисників зелених легенів Харкова та посадити справжніх злочинців».

Як повідомляв УНІАН, 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив зрубати на території Центрального парку культури та відпочинку імені Максима Горького 503 дерева. Вже 20 травня на захист найдавнішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубку сторічних дерев без узгодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та без резолюції громадських слухань.

Впродовж двох тижнів на території парку відбувалися зіткнення між захисниками дерев з одного боку, і так званою муніципальною охороною, що охороняє місце вирубки, з іншого. На просіці були розбиті намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці. За 2 тижні протистояння в Дзержинський районний відділ Харківського міського управління ГУ МВС в Харківській області потрапили близько 30 активістів. Одного із захисників суд оштрафував на 150 грн. за опір правоохоронцям, Євген ХИЖНЯКОВ одержав 3 доби арешту, а 9 червня Дзержинський районний суд Харкова дав 15 діб арешту ще двом захисникам парку – Денису ЧЕРНЕЗІ та Андрію ЄВАРНИЦЬКОМУ.

Правозахисники проінформували про події навколо харківського парку Парламентську Асамблею Ради Європи і зараз чекають міжнародної відповіді.

В. о. Харківського міського голови Г.КЕРНЕС запевняє, що дорога буде побудована до дня міста – 23 серпня. Єдиною поступкою, на яку влада міста пішла, стало призначення дати громадських слухань на тему «Захист зелених насаджень і Лісопарку в м. Харкові», які за всіма правилами повинні були відбутися до ухвалення рішення про вирубку дерев.

На сьогоднішній день, за оцінками захисників парку, вже зрубано близько 770 замість 503 запланованих дерев.