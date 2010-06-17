Янукович назвав умову об'єднання авіапромів України і Росії

Харків. 17 червня. УНІАН. Проект об’єднання авіапромів України і Росії буде підготовлено найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції у Сумах.

Він підкреслив, що Україна буде шукати шляхи, як об’єднати авіапроми України та Росії.

«Нам це вигідно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що Україна зацікавлена в тому, щоб мати серійне виробництво літаків, а не штучне.

За словами Президента, сьогодні Україна і Росія приблизно порівну – 50 х 50 – виготовляють комплектуючі для літаків, тому об’єднання авіапромів створить явний ефект для розвитку галузі.

Перед цим В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи на розширеному засіданні Сумського регіонального комітету з економічних реформ, зауважив, що об’єднання підприємств можливо лише за умови, якщо це збільшуватиме потужності власного виробництва.

«Ми будемо створювати спільні підприємства, об’єднуватись лише в тому разі, якщо один плюс один даватиме три, а не півтора», - наголосив Президент України.

На знімках: (угорі) експозиція Харківського авіазаводу на Міжнародному авіафорумі у Харков, 7-9 червня. Фото Андрія КРАВЧЕНКА; (внизу) цех складання літаків на Харківському авіазаводі. Фото з архіву ХДАВП