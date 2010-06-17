Харківщина отримала золоту нагороду на виставці «Агро-2012»

Харків. 17 червня. УНІАН. Експозиція Харківської області на XXII Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2010» визнана кращою серед регіонів України та нагороджена золотою медаллю та дипломом «За найкраще висвітлення регіонального розвитку та виставкову експозицію серед областей України».

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні під час пленарного засідання сесії Харківської облради її голова Сергій ЧЕРНОВ.

Телеграма за підписом міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА з повідомленням про нагороду і вітаннями надійшла сьогодні на ім`я голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, повідомляє сайт.