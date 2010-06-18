Лубківський: я хочу, щоб в УЄФА довіряли не лише Ярославському, а й усій харківській команді

Харків. 18 червня. УНІАН. Директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ дещо критично висловився про роль влади Харкова в підготовці до Євро-2012 на нинішньому етапі і побажав, щоб в УЄФА довіряли не лише приватному інвестору Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ, але і всій харківській команді.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору на підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року М.ЛУБКІВСЬКИЙ висловив в інтерв’ю «Комсомольськой правде» в Украине», підсумовуючи візит виконавчого директора УЄФА Мартіна КАЛЛЕНА, який напередодні інспектував українські міста.

«Я дуже хочу, щоб в УЄФА довіряли не лише Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ, але і всій харківській команді. Дуже важливо, щоб всі учасники процесу підготовки працювали злагоджено і спільно, допомагаючи і підтримуючи один одного», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Коментуючи підготовку Харкова до Євро-2012 як зразкового міста та публікації в ЗМІ про те, що місцева влада не хоче розраховуватися з боргами, М.ЛУБКІВСЬКИЙ сказав: «А хто Вам сказав, що сьогодні Харків - модельне місто підготовки до майбутнього чемпіонату? Реконструйованого стадіону і побудованого генеральним інвестором Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ нового терміналу аеропорту явно недостатньо для проведення Турніру в Харкові. Добре, додайте сюди тренувальну базу «Металіста», побудовану все тим же ЯРОСЛАВСЬКИМ. А де розмістяться уболівальники і цільові групи УЄФА? По яких дорогах вони їздитимуть? На чому? Де інші тренувальні бази для команд-учасниць? Хочу особливо підкреслити, що в полі зору УЄФА перебувають всі аспекти підготовки українських міст до Євро».

Відповідаючи на запитання, чи будуть вжиті якісь санкції з боку УЄФА у зв’язку з конфліктом довкола парку ім. Горького в Харкові, директор Турніру наголосив на небезпеці використання імені УЄФА для реалізації проекту дороги в цьому парку.

«УЄФА буквально засипали сотнями звернень допомогти у вирішенні виниклої проблеми. Будучи переконаним, що такі питання повинні обговорюватися і вирішуватися із залученням громадськості, вважаю неприпустимим використання імені УЄФА або майбутнього Турніру для реалізації проекту будівництва нової дороги. Я не хотів би, щоб у харків`ян склалося навіть щонайменше враження, що їхній улюблений парк постраждав через підготовку до Євро-2012», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

При цьому він вважає, що «проблему треба терміново вирішити на основі консенсусу, оскільки ситуація, що склалася, наносить втрату іміджу Турніру, Харкова як приймаючого міста і України, як країни-господині першості».