Аваков має сумнів, що слухання дадуть «формальний результат»

Харків. 19 червня. УНІАН. Колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ сумнівається, що харківські загальноміські слухання з проблеми парку імені Горького досягнуть формального результату.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

«Ці слухання мають ще раз показати Харківській міській раді, що є думка харків’ян, з якою потрібно рахуватись. Але оскільки процедури глибоко недосконалі, якщо влада демонструє впертість, то формального результату навряд чи вдасться досягти», - сказав А.АВАКОВ.

При цьому він підкреслив, що громада Харкова вже багато чого досягла, «і ніякого знесення 27 гектарів дерев під луги та озера гольф-клубу не буде».

«Є кілька проектів резолюцій, побажаємо міській владі демократично їх всі розглянути і ухвалити рішення», - підсумував А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням секретаря Харківської міської ради, виконувача обов’язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА, 19 червня у Харкові мають відбутися загальноміські громадські слухання на тему «Захист зелених насаджень і лісопарку міста Харкова».

Зараз перед будівлею Київської районної ради міста Харкова зібралося близько 1,5 тис. людей, окремі мітинги проводять представники ВО «Свобода» та екологічні громадські організації. Біля входу та під час реєстрації учасників утворилася тиснява.

Довідка УНІАН. 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку імені Максима Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без погодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Упродовж двох тижнів на території парку проходили зіткнення між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Було встановлено намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, аби перешкодити вирубуванню дерев.

У результаті зіткнень декількох активістів було госпіталізовано. Двох харків’ян засуджено на 15 діб, ще кількох оштрафовано за спротив міліції.