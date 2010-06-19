У росіянина вилучили стародавні монети

Харків. 19 червня. УНІАН. Співробітники Харківської обласної митниці вилучили старовинні монети античного періоду та Кримського ханства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, монети були виявлені під час митного оформлення пасажирів потягу «Севастополь - Санкт-Петербург».

Ніхто з пасажирів не заявив про переміщення заборонених предметів або тих, що підлягають декларуванню. Водночас митники вирішили все ж таки вибірково оглянути речі мандрівників. У громадянина Росії, 1961 року народження, у сумці було виявлено старовинні монети. Вони знаходилися у сірникових пачках та були приховані у косметичці під особистими речами. Загалом росіянин приховав 123 монети білого та медяного кольорів.

Співробітники митниці передали монети на експертизу для встановлення належності їх до історичних та культурних цінностей. Згідно з наданим спеціалістом висновком, 115 монет були визнані історичними та культурними цінностями та відносяться до періоду Кримського ханства, сім монет також є історичними та культурними цінностями та відносяться до античного періоду.

Стосовно громадянина Росії Харківською обласною митницею порушено кримінальну справу за фактом замаху на контрабанду історичних та культурних цінностей (ст.201 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.