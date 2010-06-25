У парку Горького знову рубають дерева – «Зелений фронт»

Харків. 26 червня. УНІАН. У Харкові в парку ім. Горького, де протягом кількох тижнів тривала пробивка дороги і протести проти знищення зелених насаджень, відновилася вирубка дерев.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники громадської організації «Зелений фронт» на спеціально скликаній прес-конференції на місці подій у парку.

Воли повідомили, що «вчора і сьогодні вирубували дерева». За даними активістів «Зеленого фронту», «знищено ще близько 100 дерев» обабіч уже прорубаної просіки для дороги. Таким чином, стверджують вони, загалом за весь час робіт зрубано до однієї тисячі дерев, тоді як владою було заплановано знести 503. Представники «Зеленого фронту» сьогодні викликали міліцію і склали протоколи.

У разі якщо вирубка продовжиться акцію протесту негайно буде відновлено, заявили захисники парку.

Довідка УНІАН. 19 травня ц.р. виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без погодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Упродовж двох тижнів на території парку сталися сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Було встановлено намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, аби перешкодити вирубуванню дерев. У результаті зіткнень декількох активістів було госпіталізовано. Кілька активістів були оштрафовані судом, двох було засуджено до 15 діб адміністративного покарання.

Окрім того, правозахисна організація «Міжнародна амністія» оголосила двох захисників парку ім. Горького в Харкові Дениса ЧЕРНЕГУ та Андрія ЕВАРНИЦЬКОГО в’язнями сумління.