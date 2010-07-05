У Харкові зруйновано клумбу з логотипом Євро-2012

Харків. 5 липня. УНІАН. У Харкові вдруге зруйнували клумбу, на якій з квітів було утворено логотип Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА.

За його словами, клумбу, а також каскад фонтанів біля Покровського скверу, що неподалік, були осквернені сьогодні вночі.

«Ці дві події просто вражають мене своїм блюзнірством і продуманістю дій. Три тижні тому на клумбі були знищені 2,2 тисячі квітів. Сьогодні мені доповіли, що логотип знову постраждав. Незважаючи на те, що квіти розрослися і створилася дуже красива композиція, пошкодження навіть більш значні - понад 3 тисяч рослин. За попередніми оцінками, збиток становить понад 7 тисяч гривень, - сказав В.КІТАНІН.

Він вважаю такі дії «продуманими та цілеспрямованими». «Ті, хто їх скоїв, - зазначив директор департаменту, - просто знищили працю людей, які протягом двох тижнів створювали тут цей шедевр. Адже мовиться не просто про висадку квітів, а про формування складної композиції. І плюс до цього - про монтування обладнання, за допомогою якого люди будуть працювати тут весь день під палючим сонцем».