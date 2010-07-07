Курси валют у банках Харкова

Долар 7,877 - 7,88

Харків. 7 липня. УНІАН. На 7 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - покупка долара - 7,8767 (продаж - 7,881 грн.), євро - 9,92 грн. (9,98 грн.), Базис - 7,87 (7,918), 9,83 (9,97), Реал-банк - 7,88 (7,915), 9,85 (9,98) відповідно. Національний банк України на 7 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.8400 (на 6 липня – 790.9600) 100 EUR – 994.7976 (на 6 липня – 991.1520) 10 RUR – 2.5419 (на 6 липня – 2.5423)

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