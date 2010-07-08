У Харкові створять оптовий ринок сільгосппродукції

Харків. 8 липня. УНІАН. У Харкові буде відкрито оптовий ринок сільськогосподарської продукції.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за інформацією губернатора М.ДОБКІНА, в Україні планується створити 10 кущових оптових ринків сільськогосподарської продукції, і один з них буде створений в Харківській області.

Планується, що він буде розміщений в районі окружної дороги, і звозити туди свою продукцію зможуть аграрії як Харківської області, так і інших регіонів, повідомив М.ДОБКІН у ході робочої поїздки до Золочівського району.

За його словами, на даний момент однією з головних проблем сільгоспвиробників є неможливість продати свою продукцію самостійно і необхідність користуватися послугами посередників. Це значно збільшує вартість товару, тоді як аграрії втрачають свій прибуток.

Створення оптового ринку стимулюватиме виробників, а також дозволить харків`янам купувати продукцію за цінами виробників. Крім того, стимулювання аграріїв дозволить створити більше робочих місць для жителів села, так як підприємства будуть розширюватися, і потреба у фахівцях зросте, зазначив губернатор.