Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,87

Харків. 16 липня. УНІАН. На 16 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8675 (продаж - 7,872 грн.), євро - 10,15 грн. (10,2 грн.), Базис - 7,86 (7,905), 10,04 (10,2), Реал-банк - 7,87 (7,9), 10,05 (10,25) відповідно. Національний банк України на 16 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 790.0800 (на 15 липня – 790.1700) 100 EUR – 1013.5146 (на 15 липня – 1003.7530) 10 RUR – 2.5852 (на 15 липня – 2.5874)

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