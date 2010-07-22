Харків’янин відсудив у «Тойоти» мільйони доларів

Харьков. 22 июля. УНИАН. 65-летний выходец из Харькова Алексей Северинский, проживающий в американском штате Флорида, на днях добился многомиллионной компенсации от компании "Тойота" за использование своего изобретения в ее новейших автомобилях, сообщает "Комсомольская правда".

Северинский эмигрировал в США вместе с семьей в 1978 году. В активе ученый имел два диплома - Харьковского института радиоэлектроники и Московского института высокоточных измерений в радиоэлектронике и физике. А в кармане - всего 800 долларов.

Стоит отметить, что в конце 70-х Штаты впервые задумались о строительстве экономичных двигателей и использовании альтернативных источников энергии. Молодой ученый-физик подметил тенденцию и занялся разработками: два десятка лет он потратил на создание концепции "гибридного" автомобильного двигателя, который состоял бы из электромотора и бензинового двигателя и позволил бы более чем в два раза экономить топливо.

В 1994 году Северинский запатентовал свое изобретение - "высоковольтную систему передачи электроэнергии". И долгое время обивал пороги автоконцернов с предложением наладить выпуск гибридов, но везде получал отказ.

Наконец в конце 90-х пришла мода на "сверхэкономичные" автомобили: нефть на мировых рынках подорожала, к тому же во многих странах национальное законодательство начало регламентировать уровень выброса газа СО2. И, по словам самого Северинского, компания "Тойота" вспомнила о нем.

"Это ключевое изобретение в гибридных автомобилях, которое делает их коммерчески конкурентными по сравнению с обыкновенными. "Тойота" через 10 лет после моего изобретения поняла, что без него нельзя сделать коммерческие авто", - рассказал Северинский одной из радиостанций.

"Тойота" использовала изобретение ученого, не имея на то разрешения. Во втором поколении моделей Prius компания поставила высоковольтную систему Северинского. Эти автомобили начали пользоваться бешеным спросом: всего в мире их продано уже под три миллиона.

Ученый, который к началу двухтысячных смог создать компанию по разработке автомобильных новшеств - "PAICE", подал в суд на японских автопроизводителей. Украинец выиграл суд у "Тойоты": тогда речь шла о нарушении его прав как изобретателя технологий, использовавшихся при производстве предыдущих версий моделей Toyota Prius, Lexus RX400h и гибридных вариантов "Тойота Highlander". Компания Северинского тогда получила почти 4,3 миллиона долларов. Суд обязал ответчика выплачивать по 25 долларов за каждый проданный автомобиль. Но, по словам самого Северинского, этого было слишком мало.

Судебная тяжба продолжилась. Она длилась 6 лет, и во вторник, 20 июля, за несколько часов до заседания суда, представители компании Тойота решили пойти на мировое соглашение и согласились с требованиями Северинского.

Теперь ежемесячные отчисления в пользу изобретателя составят 1,2 миллиона долларов, или по 98 долларов с каждого выпущенного автомобиля Toyota Prius. Но украинский изобретатель может продолжить суд уже с другими компаниями-автопроизводителями: его технология используется в "гибридных" автомобилях марки "Форд" и "Ниссан".

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По материалам: Комсомольская правда в Украине