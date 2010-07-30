Влада подбає про підготовку кадрів для районних ЗМІ

Харків. 30 липня. УНІАН. В Харківській області буде розроблена нова програма підготовки кваліфікованих журналістських кадрів для районних ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Харківської облдержадміністрації, районні друковані та електронні видання Харківської області мають серйозні проблеми з кваліфікованими кадрами.

За словами керівника управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторії МАРЕНИЧ, щоб реанімувати школу журналістики на місцях, в області буде запроваджено нову програму підтримки майбутніх кореспондентів районних ЗМІ.

«Ми будемо влаштовувати конкурс серед старшокласників Харківської області, потім переможців будемо підтримувати, щоб вони спочатку навчалися в університеті імені Каразіна, а потім поверталися працювати в тих ЗМІ, які їх відрядили на навчання», - сказала В.МАРЕНИЧ.