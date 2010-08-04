Міліціонерів, поранених на затриманні, виписали з лікарні
11:40, 04 серпня 2010Харьків
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Правоохоронців виписали кілька днів тому, сказали в ЦГЗ ГУ МВС України в Харківській області.
Двох співробітників ГУ МВС України у Харківський області, що були поранені під час затримання підозрюваного у вбивстві міліціонера, виписали з лікарні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласного управління міліції.
Правоохоронців виписали кілька днів тому, сказали в ЦГЗ ГУ МВС України в Харківській області.
Як повідомляв УНІАН, у ніч з 7 на 8 липня при виконанні службових обов’язків загинув старший сержант міліції Сергій ЄВЛАХОВ. Впродовж наступного дня правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного у вбивстві. Під час затримання С.ЄВЛАХОВ поранив двох міліціонерів, а також сам дістав поранення.
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