Міліціонерів, поранених на затриманні, виписали з лікарні

Двох співробітників ГУ МВС України у Харківський області, що були поранені під час затримання підозрюваного у вбивстві міліціонера, виписали з лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласного управління міліції.

Правоохоронців виписали кілька днів тому, сказали в ЦГЗ ГУ МВС України в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 7 на 8 липня при виконанні службових обов’язків загинув старший сержант міліції Сергій ЄВЛАХОВ. Впродовж наступного дня правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного у вбивстві. Під час затримання С.ЄВЛАХОВ поранив двох міліціонерів, а також сам дістав поранення.