У Харкові жінка намагалася втопити своїх малолітніх дітей

У Харкові жінка намагалася втопити двох своїх малолітніх дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУМУС України в Харківській області, близько полудня 30-річна мешканка Харкова у річці Уди в місті намагалася втопити дітей 2003 та 2009 років народження.

Працівники міліції затримали жінку. Слідчим відділом райвідділу порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 15, п.1,2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. Підозрювану затримано в порядку ст. 115 КПК України.