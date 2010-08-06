«Харківобленерго» ввела в експлуатацію високовольтну лінію

АК «Харківобленерго» ввела в експлуатацію нову високовольтну лінію ВЛ 110 кВ «Перемога-Дергачі», яка дозволить підключити до енергопостачання всі об’єкти Євро-2012 в Харкові.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, нова лінія забезпечить додаткову передачу потужності 100 МВт до Харкова та дозволить у перспективі здійснити підключення декількох підстанцій.

Крім цього, високовольтна лінія дасть можливість підключити нові станції метрополітену, а також забезпечить резервом пропускної потужності для розвитку центральної і північно-східної частин Харкова.

«У перспективі це дозволить здійснити підключення декількох підстанцій. Завдяки введенню в експлуатацію ПЛ «Перемога - Дергачі» з’явилася можливість надійного енергопостачання об’єктів Євро-2012, підключення нових станцій метрополітену, а також збільшення резерву пропускної потужності для розвитку центральної і північно-східної частин Харкова », – зазначив голова правління АК «Харківобленерго» Сергій КИРИК.

У заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, виконувач обов’язків Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС.

Довідка УНІАН: Проект будівництва розроблений інститутом «Укренергомережпроект». Генеральний підрядник будівництва - корпорація «Техекс». Довжина високовольтної лінії - 7,3 км. Кутові і анкерні опори лінії виконані з оцинкованого металу, проміжні - з залізобетону. Перетин дроту складає 240 кв. мм. Лінія захищена від попадання блискавки грозотросом, який має вбудований волоконнооптичної канал для зв’язку і передачі даних. Новий енергооб’єкт розрахований на роботу при сильному вітрі і ожеледі. Вартість пускового комплексу ВЛ 110 кВ «Перемога - Дергачі» склала близько 20 млн. грн. Фінансування будівництва велося з власних коштів АК «Харківобленерго».