На Харківщині в колодязі задихнулося двоє чоловіків

7 серпня у колодязі на території приватного домоволодіння в Люботині на Харківщині виявлено трупи двох чоловіків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Центру зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Харківській області.

Загиблими виявилися 54-річний мешканець Люботина та 38-річний мешканець Російської Федерації, які 07 серпня близько 14-00 спустилися в колодязь з метою проведення ремонтних робіт водяного насосу та загинули від удушення.

Тіла загиблих направлено до моргу. Проводиться перевірка.