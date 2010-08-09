На Харківщині в колодязі задихнулося двоє чоловіків
13:32, 09 серпня 2010Харьків
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На території приватного домоволодіння
7 серпня у колодязі на території приватного домоволодіння в Люботині на Харківщині виявлено трупи двох чоловіків.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Центру зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Харківській області.
Загиблими виявилися 54-річний мешканець Люботина та 38-річний мешканець Російської Федерації, які 07 серпня близько 14-00 спустилися в колодязь з метою проведення ремонтних робіт водяного насосу та загинули від удушення.
Тіла загиблих направлено до моргу. Проводиться перевірка.
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