Янукович і "Океан Ельзи" відкриватимуть харківський аеропорт

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та віце-прем`єр-міністр з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ дали попередню згоду взяти участь у відкритті нового терміналу "Міжнародного аеропорту "Харків".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії DCH, яка займається будівництвом та реконструкцією об’єктів Євро-2012 у Харкові.

Церемонія відкриття відбудеться 28 серпня.

У прес-службі повідомили, що на запрошення президента DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО у заході також візьмуть участь представники дипломатичного корпуса, представники українського бізнесу та політикуму.

Для гостей відкриття 28 серпня проведуть екскурсію об’єктами Євро-2012 (ОСК "Металіст", Дитяча футбольна академія, база ФК "Металіст", майдан Свободи). Також відбудеться брифінг за участю О.ЯРОСЛАВСЬКОГО.

Також запланований концерт за участю груп "Океан Ельзи", "Мандри", "Скай", "Real`О" та ін.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Харків" реконструюється в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Реалізацію проекту розпочато 1 квітня 2008 р. після того, як компанія "Нью Системс АМ" (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу аеропорту. Проект реконструкції включає будівництво нового терміналу, реконструкцію того, що існує, будівництво нової злітно-посадочної смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після реконструкції аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Новий термінал площею більше 20 тис. кв.м. дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб на рік. Планується також реконструкція готелю в аеропорту "Харків", створення сучасного паркінгу, будівництво автовокзалу.