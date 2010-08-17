Митники вилучили у провідника 5 кг золота

За орієнтуванням Служби безпеки України співробітниками Харківської обласної митниці та прикордонниками при перевірці потягу «Київ – Астана» було виявлено 5 кг прихованого золота.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської митниці, ювелірні вироби приховав провідник восьмого вагону потягу.

Вранці 16 серпня державними службовцями було проведено усне та письмове декларування пасажирів та провідників 7 та 8 вагонів потягу. Ніхто з громадян не заявив про переміщення предметів, які підлягають декларуванню. Після проведення митниками спільного зі співробітниками Служби безпеки огляду вагону у купе провідників у міжстельовому просторі було виявлено шість пакетів з ювелірними виробами. Усі коштовності (підвіски, браслети, сережки) були нові та згідно ярликів виготовлені на Харківському ювелірному заводі.

За цим фактом співробітниками Харківської обласної митниці було заведено справу про порушення митних правил. Золото попередньою вартістю 1 млн. грн. вилучено співробітниками Служби безпеки України.