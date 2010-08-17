З харківського Металіста зняли 9 очок
11:08, 17 серпня 2010Харьків
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Покарання за договірний матч
З харківського "Металіста" знято 9 очок у нинішньому розіграші Прем`єр-ліги.
Таке покарання клуб отримав за матч 2008 року з "Карпатами", який відбувся з порушенням принципів Fair Play.
Відповідний протокол засідання Контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) ФФУ адміністрація ФК "Металіст" в офіційному порядку отримала у понеділок, 16 серпня
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