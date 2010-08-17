З харківського Металіста зняли 9 очок

Покарання за договірний матч

З харківського "Металіста" знято 9 очок у нинішньому розіграші Прем`єр-ліги. Таке покарання клуб отримав за матч 2008 року з "Карпатами", який відбувся з порушенням принципів Fair Play. Відповідний протокол засідання Контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) ФФУ адміністрація ФК "Металіст" в офіційному порядку отримала у понеділок, 16 серпня Чемпіон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter