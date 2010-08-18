У Харкові відбудеться чемпіонат Європи з тхеквондо серед молоді

9-12 вересня в Харкові відбудеться ІІ чемпіонат Європи з тхеквондо серед молоді.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Федерації тхеквондо України (ФТУ) Лесик САМАНДЖІЯ.

За його словами, очікується, що цей турнір збере в харківському палаці спорту «Локомотив» близько 600 молодих спортсменів із 40 країн Європи. Це вдвічі більше, ніж виступило на торішньому першому чемпіонаті в іспанському місті Віго.

Президент Федерації тхеквондо України відзначив, що організатори ІІ чемпіонату Європи серед молоді чекають побачити на змаганнях до двох тисяч глядачів. Він додав, що вхід на змагання буде безплатним.

«Ми сподіваємося, що європейський юнацький чемпіонат з тхеквондо дасть новий імпульс розвитку цього виду спорту в Україні, – сказав Л.САМАНДЖІЯ.

Він зазначив, що Європейський союз тхеквондо висуває дуже високі вимоги до проведення змагань подібного рівня, але Україна і Харків зможуть їм відповідати.

Л.САМАНДЖІЯ повідомив, що українська федерація тхеквондо була створена в грудні 1991 року. Штаб-квартира федерації розташована в Харкові. ФТУ має відділення в 24 регіонах країни.