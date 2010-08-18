Виявлено 31 нелегальні пункти прийому металу

У ході проведення операції «Метал» на території Харківської області працівники міліції виявили 31 нелегальний пункт прийому металобрухту, де зберігалося 62 т металобрухту, з яких 59,1 т чорного та 3,1 т кольорового металів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУМУС України в Харківській області, за цими фактами порушено 13 кримінальних справ

За даними ЦГЗ, усього на території Харківської області було перевірено 179 суб’єктів ринку металобрухту. У ході перевірок правоохоронці виявили 53 адміністративних правопорушення, у тому числі склали 7 адмінпротоколів за порушення заняття підприємницькою або господарською діяльністю (ст. 164 КУпАП) та 39 адмінпротоколів за порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом (ст. 164-10 КУпАП).

Окрім того, в ході проведення операції розкрито 29 злочинів, пов’язаних з крадіжками майна та виробів із металу. Обставини встановлюються. Наразі за вказаними фактами тривають перевірки.