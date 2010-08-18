Знайдено телефон зниклого харківського журналіста
13:44, 18 серпня 2010Харьків
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МВС: у човні на Печенізькому водосховищі
|Василь КЛИМЕНТЬЄВ
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУМУС України у Харківській області, телефон виявили люди, які відпочивали на березі водосховища.
За участю працівників міліції, кінологів, водолазів проводиться обстеження прилеглої території, де було знайдено човен з мобільним телефоном.
Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку.
Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.
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