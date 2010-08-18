«Металіст» вимагає скасувати рішення про «договірний» матч з Карпатами

Харків. 18 серпня. УНІАН. ФК «Металіст» вимагає скасувати рішення Контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) Федерації футболу України про визнання договірним матч з командою «Карпати» (Львів), який відбувся в рамках Чемпіонату України 19 квітня 2008 року.

Про це йдеться у переданій УНІАН копії документу, який керівництвом ФК «Металіст» відправлений на адресу Апеляційного комітету ФФУ сьогодні.

Згідно з документом (скаргою), витяг з протоколу засідання КДК Федерації футболу України (датований 2-9 серпня 2010 р.) щодо розгляду справи про відповідний матч «Металіст» - «Карпати» керівництво ФК «Металіст» отримало 16 серпня 2010 року.

«ФК «Металіст» вважає, що рішення винесено КДК ФФУ з численними порушеннями матеріальних та процесуальних норм статутних та регламентних документів ФФУ, УЄФА та ФІФА, в тому числі з грубими порушеннями Дисциплінарних Правил ФФУ (як в редакції 2007 року, так і в редакції 2009 року), законодавства України тощо», - зазначено в апеляційній скарзі.

«На даний момент, - йдеться у скарзі, - ФК «Металіст» отримав лише резолютивну частину Рішення КДК ФФУ. Листом від 17 серпня 2010 року ФК «Металіст» затребував в КДК ФФУ надання мотивувальної частини Рішення. Відповідно, подальші доводи ФК «Металіст» щодо оскарження Рішення, докази, документи та інші матеріали, що зазначені у Статті 87 Дисциплінарних правил ФФУ, а також інші можливі доповнення та уточнення до цієї скарги будуть подані до Апеляційному комітету після отримання мотивувальної частини Рішення».

Відповідно, на підставі статей 61, 78, 81, 89 Дисциплінарних правил ФФУ, ФК «Металіст» вимагає «скасувати Рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України від 2-9 серпня 2010 року у справі про висновки Комітету ФФУ з етики і чесної гри щодо порушень принципів «Fair Play» до та під час проведення матчу 26-го туру сезону 2007/2008 рр. 17 чемпіонату України з футболу між командами ФК «Металіст» Харків – ФК «Карпати» Львів, що відбувся 19 квітня 2008 року».

Скаргу до Апеляційного комітету ФФУ було складено за участю зовнішнього юридичного консультанта - юридичної фірми Magisters (Київ), зазначили у прес-службі ФК «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) ФФУ, провівши засідання 2-9 серпня 2010 р., визнав, що «матч 26-го туру сезону 2007/2008 років 17-го туру Чемпіонату України між командами «Металіст» (Харків) - «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 р., був проведений з порушенням норм спортивної етики та носив договірний характер». Командам зараховано технічну поразку, кожну позбавлено 9 турнірних очок у Чемпіонаті України сезону 2009/2010 і оштрафовано на 25 тис у.о. у гривневому еквіваленті.

КДК також довічно заборонив заступнику генерального директора ФК «Металіст» Є.КРАСНІКОВУ та футболісту С.ЛАЩЕНКОВУ «здійснювати діяльність, пов’язану з футболом». Таку ж заборону, але на 12 місяців і 5 років відповідно, отримали почесний директор «Карпат» П.ДИМІНСЬКИЙ та генеральний директор цього клубу І.ДЕДИШИН. Від діяльності, пов’язаної з футболом, відсторонений на 6 місяців гендиректор Прем’єр-ліги О.ЄФРЕМОВ. Крім того, штрафи у розмірі 5 і 10 тис. у.о. отримали близько 20 футболістів, які брали участь у цьому матчі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 р. прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно вказаного матчу «Металіст» - «Карпати» за «відсутністю події злочину».