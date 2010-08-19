У п’ятницю на сході можливий дощ

Харків. 19 серпня. УНІАН. 20 серпня в Україні очікуються дощі, грози, температура вночі знизиться до 10 градусів тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра місцями по країні пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, лише у південних, а вдень і в західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім крайнього заходу, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 20-25°; в південній частині вночі - 16-21°, вдень - 24-29°; в Карпатах вночі - 6-11°, вдень - 12-17°.

По Київській області мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 20-25°.

У Києві місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 12-14°, вдень - 21-23°.

19 серпня температура води в Чорному та Азовському морях - 26-29°, в Дніпрі біля Києва - 26°.