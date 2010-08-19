Знайдений «телефон Климентьєва» не належить зниклому журналісту

Харків.19 серпня. УНІАН. Для розшуку зниклого редактора харківської газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА міліція вживає повний комплекс оперативних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Ця справа стоїть на контролі у мене особисто, тому там іде повний обсяг оперативно-розшукових дій», - сказав міністр.

При цьому він додав, що наразі особовий склад харківської міліції вживає всіх заходів для пошуку журналіста, зокрема поблизу водойми, де в човні було знайдено мобільний телефон із сім-карткою, що належала журналістові. Водночас А.МОГИЛЬОВ зазначив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого чоловіка.

Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.