У боротьбу за Металіста включається Зелений фронт

Харьков. 21 августа. УНИАН. Общественное движение «Зеленый Фронт» считает несправедливым снятие с ФК «Металлист» 9 очков и будет бороться за отмену наложенных Федерацией футбола Украины санкций в отношении харьковского клуба.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Зеленого Фронта».

«Участники общественного движения «Зеленый Фронт», - говорится в заявлении, - с недоумением и возмущением восприняли решение Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины о наказании футбольной команды «Металлист» в виде снятия с команды 9 очков в текущем чемпионате Украины по футболу».

Авторы заявления отмечают, что их движение «было создано в результате массового сопротивления харьковчан административному произволу, коррупции и беззаконию, и с самого своего основания боролось против тех людей, которые своими действиями фактически уничтожают в городе Харькове футбол как наиболее массовый и популярный вид спорта».

Представители «Зеленого Фронта» расценивают не иначе как «расправу» над конкурентом «попытки Федерации футбола Украины и ее органов на основании бездоказательных обвинений в коррупции лишить футбольный клуб «Металлист» честно заработанных очков и обезглавить его менеджмент». Такая политика, по мнению «Зеленого Фронта»», ставит Президента ФФУ Григория СУРКИСА, главу КДК ФФУ Стефана РЕШКО в один ряд с и.о. Харьковского городского головы Геннадием КЕРНЕСОМ, а именно – людей, которые уничтожают харьковский футбол».

«Команда «Металлист», - говорится в заявлении, - это футбольная гордость Харькова, и в эти трудные дни мы считаем, что харьковчане должны, как никогда, поддержать свою команду. И как футбольные болельщики, и как граждане, мы выступаем против произвола и коррупции в украинском футболе, основанных преимущественно на родственных связях и общем интересе руководителей футбольного клуба «Динамо» (Киев) и Федерации футбола Украины».

«Мы вместе со всеми харьковчанами, - заявляет «Зеленый Фронт», - будем поддерживать наш клуб «Металлист», бороться за снятие несправедливых обвинений и незаслуженных санкций, за честную игру на футбольном поле и вне его».

Как сообщал УНИАН, Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 р., и снял с обеих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, а также наложил некоторые других санкции.

18 августа 2010 г. ФК «Металлист» подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ.

В апреле 2010 г. прокуратура Харьковской области отказала в возбуждении уголовного дела в отношении указанного матча «Металлист» - «Карпаты» из-за «отсутствия состава преступления».

Справка УНИАН. Общественное движения «Зеленый Фронт» было создано в Харькове в мае-июне 2010 года как организация, выступающая против строительства автодороги в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, а также против уничтожения зеленых насаждений.