Результати українських команд у Лізі Європи
09:36, 27 серпня 2010Харьків
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Металіст і Карпати вирішили свої завдання
Харків. 27 серпня. УНІАН. У четвер, 26 серпня, відбулися матчі у відповідь раунду плей-офф Ліги Європи УЕФА, в якому взяли участь чотири українські клуби.
Металіст - Омонія 2:2 (Дєвіч 66, Хав`єр 71 - Леандро 60, Ренхіфо 64). Перший матч 1:0
Таврія - Байєр 1:3 (Ідахор 5 пен. - Відаль 50 пен., Голайдо 74 автогол, Кастро 90+2). (0:3)
Лех - Дніпро 0:0. (1:0)
Карпати - Галатасарай 1:1 (Федецький 90+2 - Айдин 90+1). (2:2)
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