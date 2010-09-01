У Харкові відкрили музей Єсеніна

Харків. 1 вересня. УНІАН. Сьогодні у спеціалізованій харківській школі №17 на Салтівці (вул. Академіка Павлова, 313-в) відкрили музей Сергія Єсеніна.

Експозиція, присвячена російському поету, розмістилася в одному з навчальних класів школи. У ній представлені книги творів С.Єсеніна, фотографії, різні документи. Експонати збирали багато років. Частина з них є копіями тих, що зберігаються в музеї поета в Москві. Окремий стенд присвячений його перебуванню у Харкові.

Привітати школярів зі святом Першого дзвоника з подарунками прийшли представники Південної залізниці, колектив якої шефствує над школою №17. Саме це підприємство надало матеріальну допомогу для створення і відкриття музею.

«Ця школа є базовою для нашої дитячої Південної залізниці. Тут навчаються й мої юні колеги, які, я думаю і сподіваюся, прийдуть колись працювати на велику Південну залізницю», - сказав у своєму вітальному слові керівник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

Начальник служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань Південної залізниці В’ячеслав ЧИГРИНОВ розповів про конкретну допомогу підшефній школі. «Ми організували поїздку у державний музей Сергія Єсеніна в Росії. І ця експозиція, плакати цього музею складені за зразком державного музею в Москві», - зазначив В.ЧИГРИНОВ.

Крім шефів, з Днем знань школярів і колектив школи також привітали виконувач обов’язків харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС та директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга ДЕМЕНКО, які подарували першокласникам щоденники.

На знімку: начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК на відкритті музею Сергія Єсеніна в школі №17 вітає школярів з Першим дзвоником.

Фото прес-служби ПЗ