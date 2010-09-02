Харківська міськрада отримає гроші з проблемного банку останньою

Харків. 2 вересня. УНІАН. Вимоги Харківської міськради про повернення депозиту із ”Земельного банку”, що ліквідується, будуть включені у 7-у (передостанню) чергу погашення вимог кредиторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції ліквідатор ПАТ ”Земельний банк” Олексій УГРІМОВ.

За його словами, на даний час продовжується формування реєстру вимог кредиторів. ”У газеті ”Голос України” від 5 серпня ми розмістили оголошення про те, що до 5 вересня приймаються вимоги кредиторів. Вимоги кредиторів, які не заявляться протягом цього місяця, будуть погашені. Реєстр вимог кредиторів по ”Земельному банку” має бути сформований до 1 листопада 2010 року”, - сказав О.УГРІМОВ.

Також він запевнив, що ”всі вкладники банку, сума вкладів яких не перевищує 150 тисяч гривень, можуть бути спокійними”.

“Земельний банк” до останнього часу був учасником Фонду гарантування вкладів. За моєю інформацією, в жовтні ці вкладники одержать свої гроші. Ті ж вкладники, сума вкладів яких або залишок на рахунку перевищує 150 тисяч гривень, повинні заявити свої вимоги. Вони будуть включені у 4-у чергу”, - сказав О.УГРІМОВ.

“Вимоги Харківської міськради, згідно із законом ”Про банківську діяльність”, потрапляють у 7-у чергу (”Інші вимоги”). В іншу чергу гроші міськради, як і будь-якої іншої юридичної особи, потрапити не могли”, - додав ліквідатор ПАТ ”Земельний банк”.

О.УГРІМОВ також висловив думку, що банк не зможе розрахуватися з усіма кредиторами. ”Я поки що не оцінював вартість майна і активів, але, маючи певний досвід, я можу сказати, що активів для того, щоб розрахуватися з усіма кредиторами, не достатньо”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою НБУ від 30 липня №375 з 2 серпня ц.р. відкликана банківська ліцензія і розпочата процедура ліквідації ПАТ ”Земельний банк”. Крім того, з 2 серпня припинені повноваження тимчасового адміністратора, правління, наглядової ради і загальних зборів банку. Ліквідатором призначений незалежний експерт Олексій УГРІМОВ.

Секретар Харківської міськради, в.о. мера Геннадій КЕРНЕС заявляв, що муніципалітет розмістив на депозиті в банку близько 20 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Харківський акціонерний комерційний «Земельний банк» зареєстрований у жовтні 1991 року.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року акціонерами «Зембанку» були страхова компанія «Лема», пряма участь – 99,7239% і президент СК «Лема» Сергій ЧЕРНИШОВ, пряма участь – 0,0007%, опосередкована – 99,7239%.