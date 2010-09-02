Профспілка занепокоєна можливою передачею таксі під крило мерії

Харків. 2 вересня. УНІАН. Голова профспілки таксистів Харківської області Сергій СТРАЦЕВ заявив, що служби таксі можуть бути передані під управління міськвиконкому.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це С.СТАРЦЕВ заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, така норма міститься в законопроекті «про впорядковування ринку транспортних послуг до Євро-2012».

«Крім того що підприємництво і таксисти зокрема, втратять від прийняття Податкового кодексу, так є ще два окремі законопроекти, які торкаються таксомоторних перевезень, і які прийматимуться найближчим часом», - заявив С.СТАРЦЕВ.

За словами С.СТАРЦЕВА, в одному із законопроектів пропонується «віддати таксомоторні перевезення міськвиконкому». Відповідаючи на питання, чому таксистів не влаштовує таке рішення, глава профспілки таксистів сказав, що «це породжує корупцію».

Він також заявив, що прийняття Податкового кодексу і передача служб таксі муніципалітетам «зажене галузь в тінь».

«Не знаю ситуації по Україні, але в Харкові легальних таксистів не більше 15%, тобто на одного таксиста, який має ліцензію, припадає 6 «чорних» таксистів. І якщо раніше ці шестеро просто з посмішкою дивилися на таксиста з ліцензією, який платить податки (його можуть оштрафувати і ДАІ, і податкова) то тепер після того, як збільшені збори до Пенсійного фонду з приватних підприємців, вони просто сміються. Податкове навантаження на таксистів збільшується, але держава не бажає боротися з нелегальними таксомоторними перевезеннями», - заявив С.СТАРЦЕВ.

Також С.СТАРЦЕВ повідомив, що 3 серпня представники українських служб таксі зустрінуться з віце-прем`єром Сергієм ТИГИПКОМ та головою Держкомпідприємництва Михайлом БРОДСЬКИМ для обговорення подальшої долі таксомоторних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, директор Департаменту з питань підготовки до Євро-2012 Харківської міськради Віктор ХРИСТОЕВ заявляв, що декілька служб таксі будуть включені в програму мобільності Чемпіонату Європи 2012 року. Він також запевнив, що під час Євро-2012 «чорні» таксисти працювати не будуть.