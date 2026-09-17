Росія розгорнула ретранслятори в Білорусі: монітори розповіли про їх роль

Це дозволяє їм долітати аж до кордону з Польщею.

Протягом цього та минулого тижнів на території Білорусі було виявлено роботу одразу чотирьох ретрансляторів, які РФ використовує для керування реактивними БпЛА. Про це пише моніторинговий Telegram-канал "️єРадар".

За їхніми даними, ретранслятори було виявлено у районах населених пунктів Хойнікі, Дзярбінка, Махновичі та Буда-Софіївка. Завдяки ним, РФ вдалося суттєво збільшити дальність польоту безпілотників, дозволивши їм дістатися до кордону з Польщею.

"За наявною інформацією, саме завдяки цим ретрансляторам оператори могли керувати БпЛА в режимі реального часу та завдати удару по потягу та заправним станціям поблизу польського кордону", - відзначає канал.

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Аналітики додають, що від крайнього зафіксованого ретранслятора в районі Буда-Софіївки до Луцька трохи більше ніж 250 кілометрів. Також канал публікує приблизне розташування всіх чотирьох виявлених ретрансляторів, які розташовані неподалік кордону з Україною.

Ретранслятори в Білорусі: що відомо

Нагадаємо, про встановлення ретрансляторів у Білорусі, які РФ використовує для атак по Україні, стало відомо в червні цього року. Тоді президент України Володимир Зеленський пригрозив Білорусі, вимагаючи вимкнути ці ретранслятори.

Вже за пʼять днів Зеленський повідомив, що ретранслятори в Білорусі перестали працювати. Водночас він тоді наголошував, що на той момент було невідомо, чи Мінськ демонтував їх, чи просто вимкнув.

Вже 16 вересня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Білорусь знову почала вмикати ретранслятори на своїй території. За його словами, саме завдяки ним, РФ вдалося атакувати пункт пропуску "Ягодин".

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