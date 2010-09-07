Міноборони не поспішає брати танки БМ «Булат» заводу ім. Малишева

Харьков. 7 сентября. УНИАН. На предприятиях украинского оборонно-промышленного комплекса осталась заказанная, но не до конца произведенная продукции для Минобороны на сумму 1,2 миллиарда гривен, сообщил Defense Express директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. При этом Минобороны в 2011 году закупок техники проводить не планирует, напоминает эксперт.

«По информации президента Ассоциации «Украинские оборонные технологии» Владимира Грека, на предприятиях ОПК в настоящий момент находится заказанной, но не до конца произведенной продукции Минобороны на сумму 1,2 миллиарда гривен», — приводит статистику эксперт.

В качестве примера, к чему подобная политика приводит оборонные предприятия, Бадрак приводит ситуацию, возникшую в процессе модернизации танков на харьковском заводе имени Малышева.

«На заводе имени Малышева ожидает очередного транша батальон танков Т-64Б из боевого состава ВСУ (которые модернизируются до версии «Булат»). В убытке не только завод-интегратор, но и еще 17 предприятий, участвующих в кооперации. По танкам произведена половина работ согласно определенному двухлетнему циклу, но теперь приоритеты изменились, и что делать с разобранными машинами, никто не знает», — рассказывает В.Бадрак.

При этом он напоминает, что военное ведомство на 2011 год в графах, предусматривающих расходы на закупки новых вооружений и военной техники, модернизацию техники, фундаментальную науку и НИОКР, и даже продление сроков эксплуатации вооружения и военной техники, поставило прочерки.

На знімках: модернізовані заводом ім. Малишева для потреб Міноборони України танки БМ «Булат».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА