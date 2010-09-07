Фани Металіста: Суркіса на мило
United Kharkiv дістався Києва
Харків. 22 серпня. УНІАН. Фани харківського «Металіста» приєднуються до вимог футбольних уболівальників щодо відставки президента Федерації футболу України повідомив кореспонденту УНІАН представник організації уболівальників «Металіста» United Kharkiv, близько 150 активістів цього фан-руху взяли участь в акції на захист українського футболу, яка сьогодні пройшла в Києві.
«Ми протестуємо проти тієї атмосфери, яка сьогодні панує в українському футболі, і за що несе відповідальність нинішнє керівництво Федерації футболу і в першу чергу Григорій СУРКІС», - сказав представник United Kharkiv.
«Для нас СУРКІС, - заявив він, - є уособленням корупції, продажності та всього негативу в нашому футболі. Ми проти цього, тому вимагаємо відставки президента ФФУ і його найближчих помічників».
Представник United Kharkiv додав, що харківської уболівальники також вимагають скасування тих «несправедливих санкцій», які були накладені на ФК «Металіст» за начебто договірний матч з львівським «Карпатами».
«Ми будемо протестувати, допоки «Металіста» не залишать у спокої і не відбудеться змін в українському футболі», - заявив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, уболівальники харківського «Металіста» протягом серпня цього року провели кілька акцій протесту, в тому числі і в Києві, з вимогами відставки Г.СУРКІСА і зняття санкцій, накладених Федерацією футболу України на ФК «Металіст».