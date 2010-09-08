Завтра Харків відвідає делегація ФРН

Харків. 8 вересня. УНІАН. У четвер, 9 вересня, Харків відвідає делегація Федеративної Республіки Німеччина.

Мета візиту - ознайомлення з ходом підготовки Харкова до Євро-2012, повідомляє сайт Харківської міськради.

Делегацію очолює директор Департаменту європейського і багатостороннього співробітництва задля розвитку у Південно-Східній Європі та на Близькому Сході Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Фрідель ЕГГЕЛЬМАЙЄР.

В ході візиту члени делегації відвідають фан-зони стадіону «Металіст», новий термінал Харківського аеропорту, а також ознайомляться з інфраструктурними інвестиційними проектами.

Делегація зустрінеться з 1-м заступником голови Харківської облдерадміністрації Володимиром БАБАЄВИМ та заступником Харківського міського голови – директором Департаменту з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки до Євро-2012 з футболу Віктором ХРИСТОЄВИМ.