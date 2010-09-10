У «справі Климентьєва» українські правоохоронці співпрацюють з російськими колегами

Харків. 10 вересня. УНІАН. У справі розшуку зниклого харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА українські правоохоронці активно співпрацюють і зі своїми російськими колегами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на брифінгу в прокуратурі Харківської області, який провели 1-й заступник Генерального прокурора України Віктор ПШОНКА, в.о. Міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК та заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід ЗИМА.

Представники силових структур сьогодні провели у Харкові нараду з питань розслідування справи зниклого журналіста.

За словами Л.ЗИМИ, справа розслідується «активно і професійно», проведені «значні обсяги роботи», задіяні, зокрема, працівники центральних слідчих органів України та харківського обласного управління міліції.

За даними правоохоронців, на цей час відпрацьовуються близько 10 версій зникнення В.КЛИМЕНЬЄВА. 11 томів справи вже передано до МВС. На Печенізькому водосховищі, де в серпні ц.р. у човні був знайдений мобільний телефон зниклого редактора газети «Новый стиль», фахівцями обстежено близько 70% дна, застосовуються нові методи пошуку, висувається багато нових завдань.

На сьогодні, було відзначено на брифінгу, в Україні загалом розслідується 7 кримінальних справ, які торкаються журналістів, і три з них порушено у 2010 році.