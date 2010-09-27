Кернес висунутий кандидатом у мери Харкова (доповнена)

Харків. 27 вересня. УНІАН. Секретаря Харківської міської ради, виконуючого обов’язки мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА висунуто кандидатом на посаду харківського міського голови на виборах 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатура Г.КЕРНЕСА була офіційно висунута сьогодні на XV конференції харківської міської організації Партії регіонів.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, представляючи Г.КЕРНЕСА, наголосив, що він зможе об’єднати довкола себе усі сили задля підтримання «гідної життєдіяльності півторамільйонного міста».

«Це рішення погоджено в Києві, і сьогодні ми фактично ставимо крапку у довгому підготовчому періоді виборчої кампанії», - сказав М.ДОБКІН.

Кандидатуру Г.КЕРНЕСА підтримали усі 987 присутніх на міській конференції делегатів. Інші кандидатури на посаду Харківського міського голови не висувалися.

Г.КЕРНЕС подякував делегатам за висловлену довіру. «Я безмірно гордий, що ви довірили мені право йти на вибори. Я ніколи не розглядав Харків як трамплін для своєї подальшої кар’єри. Робота на благо міста – це ціль мого життя», - сказав Г.КЕРНЕС.

Харківська міська партконференція Партії регіонів також висунула кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Харківської міськради, а також кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах по виборах депутатів Харківської міської ради.

Як повідомили УНІАН у Харківській обласній організації Партії регіонів, сьогодні відбудеться конференція облорганізації партії, де офіційно будуть висунуті кандидатури в депутати Харківської обласної ради від Партії регіонів.