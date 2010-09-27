Добкін обіцяє преференції іноземним інвесторам

Харків. 27 вересня. УНІАН. Найбільш пріоритетними галузями для залучення іноземних інвестицій в економіку Харківської області є сільське господарство та енергетика.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Вірменія в Україні Андраніком МАНУКЯНОМ.

«Ми бачимо величезний потенціал у цій галузі, але ставати сировинним придатком, щоб просто поставляти сировину в інші країни - це для нас неприпустимо. Тому ми хочемо у себе створити серйозну базу для первинної переробки сільськогосподарської продукції і готові всіляко допомагати інвестору: не буде проблем ні з землею, ні з приміщеннями. При правильному підході, при серйозних інвестиціях ми готові надати всі наявні на сьогодні невикористані ресурси», - зазначив М.ДОКІН.

Що стосується енергетичної галузі, то, за словами керівника області, Харківщина у першу чергу потребує переоснащення комунальних підприємств, що надають послуги жителям області.

«Ми сьогодні зацікавлені в заміні енергоємного обладнання на наших підприємствах Теплокомуненерго, на підприємствах, які займаються постачанням води та водовідведенням. На жаль, найновіше обладнання, яке було закуплено у великій кількості, було придбане ще в 1980-х роках. Вартість електроенергії при СРСР була практично нульова, а нинішні розцінки на неї надто сильно впливають на тарифи для населення. Тому, щоб не допустити їх збільшення, ми готові впустити інвестора і показати, де він може добре заробити», - сказав М.ДОБКІН.