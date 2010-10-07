Погода у п’ятницю

Харків. 7 жовтня. УНІАН. 8 жовтня на території України очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень в південних областях пройдуть дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північно-східний, 7-12 м/с, в південній частині пориви 17-22 м/с, вдень у Приазов`ї місцями 25-28 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня, приморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-5°, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. В Криму пройде дощ, вдень сильний; пориви північно-східного вітру 17-22 м/с, вдень місцями 25-30 м/с; температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла. По м. Києву температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-2°, вдень 9-11° тепла.