На сторожі цін поставили Нетудихату

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Новим начальником Харківської обласної інспекції з контролю за цінами став депутат облради Володимир НЕТУДИХАТА, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Кандидатуру нового керівника Інспекції рекомендувала Харківська облдержадміністрація.

В.НЕТУДИХАТА замінив на цій посаді Анатолія ШАЛИГІНА, якого було звільнено напередодні.

«Попередній керівник абсолютно не був підготовлений до цієї роботи. Тепер в Інспекції буде керівник, який здатен наводити порядок жорстко і принципово», - прокоментував кадрові зміни губернатор Михайло ДОБКІН.