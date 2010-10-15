На Харківщині 52-річний чоловік убив свою 86-річну матір

Харків. 15 жовтня. УНІАН. В одному із сіл Лозівського району Харківської області 52-річний чоловік забив до смерті свою тяжкохвору 86-річну матір.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, жорстоке вбивство сталося внаслідок пристрасті чоловіка до алкоголю.

Син неодноразово виявляв незадоволення хворобою матері, і під час чергового спалаху гніву, будучи напідпитку, почав нещадно бити її руками й ногами. Зрозумівши, що сталося непоправне, чоловік звернувся до сусідки, яку попросив зателефонувати до міліції і повідомити про вбивство.

Згідно з актом судово-медичної експертизи, смерть літньої жінки настала внаслідок ударів по голові. Речові докази вилучені. Слідчими Лозівського міськвідділу міліції порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 115 КПКУ, триває слідство, повідомили в ЦЗГ.