Податківців штрафуватимуть за несвоєчасне повернення ПДВ

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Проект нового Податкового кодексу передбачає застосування штрафних санкції проти податкових адміністрацій за несвоєчасне повернення податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав віце-прем’єр-міністр України Сергій ТИГИПКО.

«Вводиться режим автоматичного повернення ПДВ. На 23-й день після подання декларації, вам повинні повернути ПДВ. Ні – включається штрафна санкція на податкову адміністрацію – 120% ставки Національного банку України. Не повертаєш, ти будеш як держава винний підприємству», - сказав С.ТИГИПКО.

Він наголосив, що крім цього у проекті нового Податкового кодексу передбачене зменшення в кілька разів усіх податкових штрафних санкцій і «ніде не посилено адміністрування».

«Зменшили штрафні санкції за нашим податковим законодавством. До 500% були штрафні санкції, зараз у Податковому кодексі максимально 75% від обсягу порушення і то за третє порушення», - зазначив С.ТИГИПКО.

«Найнижчий буде ПДВ і податок на прибуток у Європі. Все для інвестора, для нього рідного. Я не хотів би, щоб не бачили цих речей», - підсумував віце-прем’єр-міністр.