Губернатор має намір розібратися тими, хто «викачує гроші»

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Не все робилося в Харківській області для того, щоб спостерігати за цінами і домагатися виконання низки розпоряджень голови облдержадміністрації, якими контролювалося зростання оптових і роздрібних цін.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі програми «Зворотний зв’язок» обласного радіо заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

«Сьогодні ми отримали додаткові можливості, тому що призначено нове керівництво інспекції з контролю за цінами, і нам тепер стане легше. Наша увага тепер пильно прикута до цієї проблеми. Протягом місяця ми проведемо ряд серйозних адміністративних заходів, які вплинуть на цінову політику в місті».

Як приклад впливу на цінову політику М.ДОБКІН навів ціни на продукти харчування на постійно діючому сільськогосподарському ярмарку на площі Свободи в Харкові.

«Іноді одні й ті ж підприємства, які мають місця на ярмарку і на інших ринках, торгують за різними цінами. Ціна на ярмарку іноді вдвічі нижча, ніж на ринку. Значить, багато підприємств, які на ярмарку не платять колосальні гроші за місце, де немає всіляких поборів, у тому числі з боку ветеринарної служби, там, де люди не відчувають серйозний прес з боку різних дозвільних систем, мають можливість торгувати значно дешевше. Від цього краще всім - і торгуючим, і покупцям. Гірше тільки тим, хто, як п`явка, присмоктався до цього виду діяльності, та постійно викачує гроші і нахабніє з року в рік все більше. З ними ми розберемося», - сказав М.ДОБКІН.