Видача зарплати в конвертах має й позитив? - ОДА

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Завдяки боротьбі із виплатами зарплат у конвертах в Харківській області у вересні до бюджет області додатково надійшло 5 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Михайла ДОБКІНА.

За його словами, керівництво управління економіки запропонувало свою систему перевірки реальних надходжень від прибуткового податку, перевірило безліч підприємств, і дійшло висновку, що багато успішних підприємства, що працюють у Харківській області, платять зарплату в конвертах.

«Тобто та заробітна плата, яка показується у звітах для податкової, є набагато нижчою реальної середньогалузевої», - сказав М.ДОБКІН.

Він повідомив, що протягом вересня робота була проведена у 12 з 27 районів Харківської області. У підсумку ці райони за вересень додатково дали до бюджету області 5 млн. грн.

«На наступний місяць ми завдяки цій роботі плануємо збільшити дохідну частину бюджету ще на 7 млн. грн.», - зазначив М.ДОБКІН.