У Харкові невідомі побили людину Авакова

Харків. 19 жовтня. УНІАН. У Харкові невідомі побили члена виборчого штабу «Батьківщини» Моріку ЛЯШЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина, напад стався сьогодні, 19 жовтння, на вул. Олександра Невського о 15.30 біля агітаційного намету кандидата на посаду Харківського міського голови Арсена АВАКОВА.

За словами М.ЛЯШЕНКО, нападники – двоє чоловіків – були в масках. Спочатку вони почали приставати до дівчини, яка працювала в наметі. А коли М.ЛЯШЕНКО заступилася за неї, один з чоловіків вдарив 68-річну жінку по обличчю, внаслідок чого вона знепритомніла.

Після цього нападники зламали намет і розкидали агітаційну літературу. На місце пригоди була викликана швидка і міліція, потерпіла була госпіталізована в лікарню швидкої невідкладної допомоги з переломом нижньої щелепи і гіпертонічним кризом.

Прес-служба зазначає, що «це вже не перший напад на активістку Червонозаводської районної в м. Харкові організації партії, перед цим невідомі напали на неї 11 жовтня. Тоді Моріка ЛЯШЕНКО наполягала на політичних мотивах агресії з боку нападаючих».

Харківська обласна організація ПП «ВО «Батьківщина» «розцінює напад на активістів партії як черговий факт терору і залякування представників опозиційної політичної сили» і закликає владу Харкова «навести лад в місті і присікти на кореню бандитські методи боротьби з політичними опонентами».

Парторганізація вимагає від правоохоронних органів «негайно провести об`єктивне і чесне розслідування нападу на представників виборчого штабу «Батьківщини», а також якнайшвидше знайти і покарати винних».