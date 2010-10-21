Тимошенко розповіла, з чим треба боротися

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністр, лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні встановлюється "брежнєвщина".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Харкові.

"В Україні в XXI столітті встановилася "брежнєвщина". Всі пам`ятають газету "Правда" і програму "Час". Хороші були, напевно, програми… Але отримувати продукти за картками було непристойно навіть у той час, а якщо ми в третьому тисячолітті повертаємося до системи карток, то пора закривати цю лавочку під назвою "Кабінет міністрів Азарова", - заявила вона.

"Що ще робить Кабмін Азарова? Вони вносять зміни до Карного кодексу, і тепер за неоплачені комунальні послуги можна забирати квартири. Є ще одне "ноу-хау" від уряду: хто отримав кредит, а потім не зможе повернути, - до 3 років позбавлення волі. Це все в інтересах банків приймається", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр вважає що з цим "потрібно поборотися". "Хоча політика десь набридла, десь на Верховну Раду іноді дивимося як на цирк. Але на політику треба впливати", - зробила висновок Ю.ТИМОШЕНКО.