Кернес підняв свій рейтинг у Харкові - опитування

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Якби вибори мера Харкова відбулися в найближчої неділі, то вірогідним переможцем перегонів став би кандидат від Партії регіонів,Геннадій КЕРНЕС. За нинішнього секретаря міськради і в.о. мера проголосував би 31% харків`ян.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати дослідження «Електоральні настрої і переваги харків`ян за 10 днів до виборів», проведеного на замовлення Комітету виборців України соціологічною групою «Взаємодія», презентував сьогодні голова Харківського обласного Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

Згідно з дослідженням, за представника «Батьківщини», екс-губернатора Арсена АВАКОВА свої голоси віддали б 12% харків`ян. За лідера місцевих комуністів Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ - 11%.

Порівняно з результатами вересневого опитування Г.КЕРНЕС збільшив кількість симпатиків на 7% (24% у вересні), електорат А.АВАКОВА залишився без змін (12% - вересень), на 1% зменшився рейтинг підтримки А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ (12% - вересень).

За словами М.КАМЧАТНОГО, таким чином визначилася трійка лідерів передвиборної гонки. Інтрига на виборах харківського мера вже фактично полягає не в тому, хто виграє самі вибори, а хто зможе посісти друге місце: А.АВАКОВ чи А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Цікавою виявилася динаміка так званих антирейтингів кандидатів порівняно з вереснем. Нині лідери антирейтингу помінялися місцями. Г.КЕРНЕС порівняно з вересневими даними, зменшив свій антирейтинг з -35 до -31 балу. А.АВАКОВ, навпаки, збільшив з -30 до -36 балів і став «лідером міського антирейтингу». Таким чином, на думку М.КАМЧАТНОГО, за всіма показниками порівняно з минулим місяцем у Г.КЕРНЕСА і Партії регіонів у Харкові простежується чітка динаміка зростання електоральних симпатій серед харків`ян. У А.АВАКОВА і «Батьківщини» по основних електоральних позиціях спостерігається спад.

У ході дослідження, методом особистого опитування було опитано 3600 жителів Харкова старше 18 років. Статистична погрішність - 2,4%.