Металіст – Сампдорія 2:1

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі третього туру групового раунду Ліги Європи завдав поразки генуезькій Сампдорії (Італія).

Як передає кореспондент УНІАН, гра, що пройшла на стадіоні «Металіст», завершилася з рахунком 2:1 на користь харків’ян.

У першому таймі Металіст мав суттєву перевагу, багато атакував, однак першими гол забили італійці (Коман, 32).

Металіст швидко відігрався. Отримавши м’яча на лівому фланзі, Тайсон фінтами заплутав кількох сампдорійців і пробив у правий кут воріт - 1:1 (38 хвилина).

Залишившись у меншості (54 хв.), Металіст більше збільшив швидкість, що й принесло успіх. На 73-й хвилині Хав’єр у штрафному майданчику пробив через спину – 2:1.

Склад Металіста: Дишленковіч, Пшеничних, Папа Гуйє, Обрадовіч, Бордіян, Валяєв, Едмар, Фініньо (Олійник 63), Хавьєр (Воробей 88), Тайсон, Девіч (Шелаєв 83)

Другий матч у групі І: Дебрецен - ПСВ 1:2.

Після трьох турів ПСВ має 7 очок, Металіст 6, Сампдорія 4, Дебрецен 0.

На знімку: епізод матчу Металіст - Сампдорія. Нападник Металіста Марко Девіч бореться за верховий м`яч з Массімо Вольтою.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА