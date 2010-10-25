Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Турнірна таблиця

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 14-й тур Чемпіонату України з футболу Карпати - Металург Д 2:1 (Кожанов 25, Годвін 40 - Воловик 90) Іллічівець - Металіст 1:4 (Ярошенко 39 - Олійник 40, 42, 71, Тайсон 45) Волинь - Динамо 1:2 (Скоба 52 - Ярмоленко 3, 9) Раніше зіграли: Зоря - Кривбас 1:0 (Єзерський 26) Севастополь - Металург З 1:0 (Бредун 53) Шахтар - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47) Арсенал - Дніпро 1:2 (Богданов 20 - Селезньов 52, 78) Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Ідахор 61)

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